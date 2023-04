Turchia: si ribalta autobus nel sud-est del Paese, due militari morti e 44 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di due militari morti e altri 44 feriti il bilancio di un incidente d'autobus avvenuto a Balveren, nel sud-est della Turchia, non lontano dal confine con Siria e Iraq. Secondo quanto riferiscono i media turchi, l'autobus trasportava dei militari lungo l'autostrada che collega Uludere a Sirnak e si è ribaltato in curva dopo un sorpasso, come si vede in un video. Nell'incidente autonomo è rimasto feriti anche il conducente e quattro militari hanno riportato ferite gravi. Il ministero della Difesa turco ha espresso le condoglianze alla famiglie delle vittime. Le autorità locali hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto.(Tua)