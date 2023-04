Primo maggio: Acli, governo timido sulle vere urgenze del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi tre decenni i salari sono calati, mentre nel resto d'Europa salivano del 30 per cento con oltre il 40 per cento delle donne che hanno redditi da rischio soglia di povertà. Per questo è urgente, prima di tutto penalizzare i ritardi eccessivi nei rinnovi dei contratti collettivi con un ritorno, per questi casi, della scala mobile". Lo ha affermato il vicepresidente nazionale delle Acli, Stefano Tassinari, in una nota in occasione del Primo maggio. "Insieme dobbiamo urgentemente attuare la Costituzione - continua Tassinari - con un confronto tra le parti sociali che porti all'estensione a tutti dell'obbligo di applicare i salari minimi previsti dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi. E questi obblighi devono essere estesi a tutte le catene di produzione, filiere, fornitori, appalti e Pa". (segue) (Rin)