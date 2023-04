Elezioni: Ronzulli (FI), piccoli comuni patrimonio Paese, lavoriamo per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppo spesso si pone attenzione solo alle elezioni amministrative che coinvolgono milioni di cittadini e riguardano comuni importanti. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Paese è composto per la maggior parte da municipi di piccole dimensioni, ben sotto i 15mila abitanti. Sono loro che rappresentano la spina dorsale del nostro territorio e che compongono la fetta più numerosa degli oltre 8 mila comuni italiani". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, per un appuntamento elettorale in vista delle prossime amministrative. "Sono queste realtà - ha proseguito- a valorizzare il nostro Paese. E se anche in alcuni casi non c'è una lista di Forza Italia, sono comunque in campo persone del nostro partito che lavorano e si impegnano per il bene delle comunità. Le nostre idee, le idee del presidente Berlusconi, camminano sulle gambe di queste persone e arrivano ovunque", ha concluso. (Rin)