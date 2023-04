G7: viceministro Valentini, Intelligenza artificiale sia opportunità e non minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale "esiste da 10 anni ma il passaggio a una IA generativa ha creato aspettative e potenzialità che vanno affrontate. L'Italia è pronta a collaborare con il Giappone in una iniziativa per cominciare a dare degli orientamenti su come questa tecnologia debba essere una opportunità e non una minaccia". Lo ha detto Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, nella conferenza stampa congiunta del G7 digitale e tecnologico in Giappone. Valentini, in rappresentanza del governo, ha ricevuto il 'testimone' visto che l'Italia sarà il prossimo presidente di turno del G7. "E' stato fissato uno standard molto alto - ha detto Valentini - la prossima presidenza italiana dovrà essere all'altezza e noi ci adopereremo per mantenere lo stesso livello". (segue) (Rin)