Rifiuti: De Priamo (Fd'I), parole vergognose su raccolta da assessora giunta Gualtieri (2)

- "Sapevamo - aggiunge il senatore di Fd'I - che la giunta Gualtieri ha dimostrato incapacità nel mantenere pulita la città e inadeguatezza nell'elaborare un efficace piano rifiuti, e le lacerazioni interne alla maggioranza sulle strategie da adottare sono ormai note. Ma che la pessima situazione in cui versa la racconta dei rifiuti nella Capitale sia una strategia per manipolare i malumori dei cittadini è di estrema gravità. Non solo non sono in grado di risolvere i problemi della città, ma addirittura non vogliono risolverli per giustificare scelte impopolari o per ordire eventuali rattoppi alle innumerevoli falle che questa amministrazione sta creando nella città di Roma". (Rer)