Vaticano: Papa, con l'omologazione si rischia imposizione del consenso

- Papa Francesco, durante l'incontro con il mondo della cultura ungherese, cita il romanzo 'Il padrone del mondo' di Robert Benson sottolineando come "ovunque si predica un nuovo 'umanitarismo' che annulla le differenze, azzerando le vite dei popoli e abolendo le religioni – spiega il Pontefice –. Ideologie opposte convergono in una omologazione che colonizza ideologicamente; l'uomo, a contatto con le macchine, si appiattisce sempre di più, mentre il vivere comune diventa triste e rarefatto". "In quel mondo progredito ma cupo, descritto da Benson – aggiunge il Papa – dove tutti sembrano insensibili e anestetizzati, pare ovvio scartare i malati e applicare l'eutanasia, così come abolire le lingue e le culture nazionali per raggiungere la pace universale, che in realtà si trasforma in una persecuzione fondata sull'imposizione del consenso". (Civ)