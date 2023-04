India: Modi celebra la centesima puntata del suo programma radiofonico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi, inoltre, ha parlato di “Mann Ki Baat” – che si potrebbe tradurre “la voce della mente” – come di “un viaggio spirituale”, un viaggio “dal sé alla collettività”, “dall’io al noi”. Il primo ministro ha ringraziato tutti gli “eroi” comuni che con la loro partecipazione hanno contribuito ad animare il programma, anche lanciando iniziative e campagne sociali. “Abbiamo menzionato centinaia di storie ispiratrici del potere femminile del Paese”, ha ricordato, ad esempio, il premier. Tra i temi affrontati, inoltre, ha citato il lavoro, il talento nazionale, la promozione dei prodotti indiani, la tutela dell’ambiente, il turismo e la cultura. “Attraverso ‘Mann Ki Baat’, molti movimenti di massa sono nati e hanno acquisito slancio”, ha rivendicato il leader, attribuendo alla trasmissione “un ruolo importante nel collegare i connazionali”. In conclusione Modi ha ringraziato il pubblico, il personale dell’emittente e i traduttori che rendono disponibile il suo programma in varie lingue dell’India, dando infine appuntamento alla prossima puntata. (Inn)