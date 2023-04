Israele: Netanyahu, in corso sforzi per risolvere divergenze su riforma giustizia con dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele "sta facendo ogni sforzo per risolvere il dibattito sulla riforma giudiziaria attraverso il dialogo". Lo ha detto oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la riunione settimanale del governo, la prima dopo le festività di Pasqua e dell'indipendenza. "Con la buona volontà di entrambe le parti, sono convinto che sia possibile raggiungere accordi e vi do il mio pieno appoggio", ha aggiunto. Intanto, ieri sera, 29 aprile, per il 17esimo sabato consecutivo circa 200 mila persone hanno manifestato in tutto il Paese contro la riforma giudiziaria voluta dal governo Netanyahu. Sempre oggi riprendono i lavori estivi della Knesset, il parlamento israeliano, che dovrà approvare la finanziaria entro il 29 maggio, altrimenti l'aula verrà sciolta e si tornerà alle urne. L'approvazione del bilancio è strettamente legata al dibattito sulla riforma giudiziaria, su cui non tutti i membri della maggioranza sono d'accordo. Basti citare il ministro della Difesa, Yoav Gallant, esponente del Likud di Netanyahu, che lo scorso marzo ha pubblicamente criticato la riforma. La posizione di Gallant è costata al ministro un temporaneo sollevamento dall'incarico e ha portato a uno sciopero generale, che ha costretto il primo ministro a bloccare per un periodo, coinciso con la pausa festiva, l'esame della riforma giudiziaria. Dopo quattro settimane di pausa, mentre sono andati avanti i negoziati tra maggioranza e opposizione supervisionati dal presidente, Isaac Herzog, non si è giunti a una soluzione. (Res)