Primo maggio: per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni task force di Ama in campo

- L'azienda capitolina Ama, d’intesa ed in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale di raccolta rifiuti e pulizia su tutta l’area coinvolta nel raduno per il concerto del primo maggio, che si svolgerà domani in piazza San Giovanni dal primo pomeriggio fino a oltre la mezzanotte. Nel backstage del palco e delle tensostrutture saranno anche attivi servizi dedicati per la raccolta differenziata delle varie frazioni: organico, carta, vetro, plastica e metalli. Per motivi di sicurezza, in alcune vie limitrofe alla piazza, è prevista la rimozione dei cassonetti (inclusi quelli per gli indumenti usati) e delle campane per il vetro normalmente presenti su strada. Tutti i contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali già a partire da martedì 2 maggio. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)