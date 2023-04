Primo maggio: per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni task force di Ama in campo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi di igiene urbana andranno avanti per tutta la notte e proseguiranno fino a quando non saranno ripristinate condizioni di decoro nell’area interessata. Squadre dedicate effettueranno interventi mirati di pulizia anche nell’area verde antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, con operazioni di rifinitura presso l’area backstage dopo le operazioni di smontaggio del palco. Dalle 5 di mattina di martedì 2 maggio, poi, verranno effettuate operazioni di igienizzazione e sanificazione presso l’area di San Giovanni in Laterano, le zone adiacenti la Stazione ferroviaria centrale di Termini ed altri siti coinvolti dall’afflusso e deflusso delle persone. (Com)