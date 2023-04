Difesa: Lega, tragico incidente capitano Ghersi ci lascia sgomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci lascia sgomenti il tragico incidente con l'ultraleggero che è avvenuto in queste ore nell'alta Val Torre, dove hanno perso la vita il capitano Alessio Ghersi ed un suo caro. Possa giungere alla famiglia, ai vertici, al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Generale Goretti, ai militari dell'Aeronautica militare e della Pattuglia Acrobatica Nazionale il nostro profondo cordoglio e le più sentite condoglianze per la prematura dipartita del capitano Ghersi, pilota delle nostre frecce tricolori. Ci stringiamo ai suoi affetti con una preghiera e profondo dolore nel cuore". Lo scrivono in una nota i senatori della Lega in commissione Esteri e Difesa: Marco Dreosto, Andrea Paganella e Stefania Pucciarelli. (Rin)