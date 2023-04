Ucraina: presidente ceco Pavel, gli ucraini sono fermamente convinti che vinceranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ucraini sono fermamente convinti che vinceranno la guerra e torneranno liberi, mentre la Russia non ha ancora trovato un significato a questo conflitto. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in un’intervista all’emittente “Ceska televize” con cui ha concluso la sua visita in Ucraina. Secondo Pavel, molte persone nella Repubblica Ceca appaiono più frustrate dalla guerra degli stessi ucraini, malgrado il fatto che non sia sulle loro teste che cadono i missili. “Dovremmo prendere l’ottimismo ucraino a modello”, ha spiegato Pavel, che ha visitato il Paese assieme all’omologa della Slovacchia, Zuzana Caputova, con la quale ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Gli ucraini “non hanno la minima illusione sulla possibilità di un accordo con la Russia o sul fatto che la Russia possa comportarsi amichevolmente nei loro confronti. Sanno semplicemente che, nella situazione in cui si trovano ora, devono vincere perché altrimenti, prima o poi, si ripresenterà”, ha detto il capo dello Stato ceco. “Il nostro viaggio in Ucraina è stato molto simbolico perché sia la Slovacchia, sia la Repubblica Ceca sono molto vicine all’Ucraina. Entrambi i Paesi sono stati tra i primi a fornire aiuti a Kiev e le nostre opinioni sullo sviluppo della situazione sono simili”, ha aggiunto Pavel. (Kiu)