Sudan: proseguono gli scontri a Khartum

- Proseguono a Khartum gli scontri tra le Forze armate sudanesi (Saf), l’esercito regolare che fa capo al generale e presidente di fatto Abdel Fattah al Burhan, e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Le Forze armate hanno confermato che stanno continuando a evacuare i residenti delle comunità straniere dalla base militare di Wadi Seidna. Il portavoce delle Saf ha dichiarato che l’esercito continua a monitorare il movimento delle Forze di supporto rapido su dozzine di veicoli che si stanno spostando dal Sudan occidentale alla capitale. Le Forze armate, inoltre, hanno annunciato di aver colpito le truppe in movimento delle Rsf nelle aree di Almoialeh e Fatasha a Omdurman. Le Forze di supporto rapido, a loro volta, accusando l’altra parte di aver violato la tregua, hanno dichiarato di essere state attaccate nelle loro postazioni in diverse aree dello Stato di Khartum con cannoni e aerei militari. Inoltre, hanno aggiunto che da ieri sono in preparazione attacchi contro le Rsf col sostegno delle Brigate di sicurezza popolare. (segue) (Res)