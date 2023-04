Sudan: proseguono gli scontri a Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due Stati del Sudan è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del conflitto in corso. Si tratta degli Stati di Gadaref, nel sud-est, e del Nilo, nel nord-est. Lo hanno deciso i rispettivi governatori: Mohamed Abdulrahman Mahjoub dello Stato di Gadaref e Mohamed Albadawi Abu-Gron dello Stato del Nilo. Con la dichiarazione di emergenza è stato vietato lo stoccaggio per scopi commerciali di carburanti, oli alimentari, zuccheri e farine. Il governo dello Stato di Khartum ha annunciato una vacanza forzata per tutte le istituzioni da oggi, 30 aprile, fino a nuovo avviso. Secondo i dati del ministero della Sanità dal 15 al 27 aprile il conflitto ha provocato 528 morti e 4.599 feriti. (Res)