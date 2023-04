Siria-Iran: presidente Raisi atteso mercoledì a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, si recherà mercoledì, 3 maggio, in Siria per una visita di Stato di due giorni su invito dell'omologo siriano, Bashar al Assad. Lo ha annunciato oggi l'agenzia di stampa ufficiale iraniana "Irna". La visita giunge dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita dello scorso 10 marzo e in concomitanza con gli sforzi per riportare la Siria all'interno della Lega araba. (Res)