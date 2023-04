Energia: Spagna, Iberdrola ottiene 130 milioni di euro di sovvenzioni da Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha ottenuto 130 milioni di euro di sovvenzioni dai fondi europei del Next Generation Eu alla fine del primo trimestre dell'anno, per i progetti di transizione energetica guidati dal gruppo. Secondo i dati presentati dall'azienda, questi progetti mobilitano un investimento di circa 400 milioni di euro, di cui circa 130 milioni di euro corrispondono a sovvenzioni. Tra questi figura il Castellón H2 Verde per promuovere l'idrogeno rinnovabile nella raffineria Bp di Castellón attraverso un elettrolizzatore da 25 megawatt, con un investimento di circa 60 milioni di euro, che ha ricevuto 15 milioni di euro di aiuti. Iberdrola, inoltre, ha ottenuto altri 30 milioni di euro per la realizzazione dell'infrastruttura di punti di ricarica elettrica per veicoli, camion e depositi in Spagna e Portogallo, con un investimento di 150 milioni di euro. Sempre nell'ambito dell'impegno per l'idrogeno rinnovabile, sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per il progetto Foresa in Galizia, con un elettrolizzatore da 5,5 megawatt per la produzione di metanolo verde e un investimento di 15 milioni di euro, e Lipsa, un elettrolizzatore da 2,5 megawatt nelle raffinerie della Catalogna, con un investimento di 11 milioni di euro. (Spm)