Reddito cittadinanza: Barelli (FI), assistere chi ne ha davvero bisogno

- "Domani con il dl lavoro puntiamo sul miglioramento del potere d'acquisto dei redditi bassi, quindi un sostegno al lavoro reale, mentre per l'assegno d'inclusione - che sostituisce il reddito di cittadinanza - vogliamo agevolare chi e' veramente svantaggiato senza più un reddito di città diffuso e molto spesso ingiusto e criticato dal punto di vista etico ed economico, anche da molti osservatori istituzionali indipendenti". E' quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Omnibus. "Dobbiamo fare in modo che le aziende riprendano un percorso virtuoso che favorirà l'occupazione. Il reddito di cittadinanza è stata una iniziativa completamente fallimentare, la nostra visione e' trasformarlo per dedicarlo con 'l'assegno di coesione' a coloro che veramente ne hanno bisogno", conclude. (Rin)