Giappone: ministro Esteri partito per viaggio in in cinque Paesi caraibici e sudamericani

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, è partito ieri per un viaggio che lo vedrà impegnato fino al 7 maggio in cinque Paesi dei Caraibi e dell’America meridionale: Trinidad e Tobago, Barbados, Perù, Cile e Paraguay. Hayashi ha in programma incontri con gli omologhi: rispettivamente Amery Browne (il primo maggio a Port of Spain), Kerrie Symmonds (il 2 maggio a Bridgetown), Ana Cecilia Gervasi Diaz (il 3 maggio a Lima), Albert Leo van Klaveren Stork (il 4 maggio a Santiago) e Julio Cesar Arriola Ramirez (il 5 maggio ad Assunzione). Secondo quanto annunciato dal ministero degli Esteri di Tokyo, le visite sono state organizzate nell’ambito della presidenza giapponese del G7 e in vista dell’Anno Giappone-Caraibi proclamato per il 2024.(Git)