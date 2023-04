Imprese: Spagna, Acs voterà rielezione di Florentino Perez come amministratore esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale degli azionisti dell'azienda spagnola di infrastrutture Acs voterà la prossima (il 4 o 5 maggio) la rielezione del presidente, Florentino Perez, come amministratore esecutivo dell'azienda, il che lo manterrebbe nel consiglio di amministrazione fino all'età di 80 anni. Perez, 76 anni, guida l'impresa di costruzioni dal 1993 ed è anche il maggiore azionista con il 13,37 per cento del capitale sociale. Gli azionisti dovranno anche votare la rielezione di altri sei membri del consiglio di amministrazione e le nomine di Lourdes Maiz e Lourdes Fraguas come nuovi amministratori indipendenti in sostituzione di Antonio García Ferrero e Miguel Roca. Si voteranno anche i risultati annuali dell'esercizio 2022, in cui Acs ha ottenuto un utile di 668 milioni di euro, e la remunerazione degli amministratori, che ammonta a 19,65 milioni di euro all'anno. (Spm)