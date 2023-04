© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cordoglio per la scomparsa del capitano Alessio Ghersi, pilota del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori, coinvolto in un tragico incidente che ha visto precipitare un ultraleggero in provincia di Udine. Vicinanza alla famiglia e alla nostra Aeronautica militare". Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. (Rin)