Sudan: l'Arabia Saudita invita le parti a fermare lo scontro militare

- L'Arabia Saudita ha invitato le parti in conflitto in Sudan a considerare gli interessi nazionali e a fermare ogni forma di escalation militare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah, durante l'incontro a Riad con l'inviato speciale del presidente del Consiglio sovrano di transizione sudanese, l'ambasciatore Dafallah al Haj Ali. All'incontro ha preso parte anche l'assistente del ministro di Stato per gli Affari con i paesi africani, l'ambasciatore Dr Sami al Saleh. (Res)