Iran: il parlamento sfiducia il ministro dell'Industria per l'aumento dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento iraniano ha sollevato dall'incarico il ministro dell'Industria, delle miniere e del commercio, Reza Fatemi Amin, durante una sessione di sfiducia presieduta dal presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr". Un totale di 162 deputati ha votato contro Fatemi Amin, mentre 102 hanno votato a favore della sua permanenza e due parlamentari si sono astenuti dal voto. Secondo la Costituzione iraniana, i deputati possono mettere sotto accusa i ministri quando lo ritengono necessario. Una mozione di sfiducia può essere presentata con almeno dieci firme. Si tratta del primo componente del governo del presidente, Ebrahim Raisi, ad essere messo sotto accusa dalla sua elezione nel 2020 a causa del crescente malcontento per lo stato dell'economia in tutto il Paese. I parlamentari favorevoli alla destituzione di Fatemi Amin lo hanno accusato di non riuscire a controllare "l'aumento vertiginoso dei prezzi delle automobili e l'aumento dei costi della produzione industriale".(Res)