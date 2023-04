Imprese: Pica (Fiepet Confesercenti), nel Lazio mancano 35 mila lavoratori stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme lanciato dalla Confesercenti nazionale circa la mancanza di 100 mila lavoratori stagionali nei settori del commercio e turismo "preoccupa anche i comparti di Roma e Lazio. Come Fiepet Confesercenti registriamo dai nostri associati grande difficoltà a reperire manodopera e personale qualificato per i prossimi mesi, con una stagione estiva già alle porte visto anche il forte incremento dei flussi turistici in particolare nella Capitale". È quanto dichiara in una nota Claudio pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio. "A oggi mancano a Roma e sul territorio laziale 35 mila lavoratori, e all'interno dei comparti commercio e turismo risulta colpito anche il segmento della ristorazione dove rientrano anche le pizzerie e le gelaterie - aggiunge -. Una situazione che danneggia le imprese e i servizi erogati e su cui è necessario trovare una soluzione con una serie di interventi mirati. Avviare un dialogo con il nuovo assessore alla formazione e al Lavoro della Regione Lazio al fine di riprogrammare le politiche attive; costruire rapporti con gli istituti alberghieri del territorio riformulando i percorsi di studio tenendo conto anche delle esigenze delle imprese del settore".(Com)