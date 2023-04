Portogallo: litigio su gare di piccioni alla base della sparatoria che ha causato 4 morti a Setubal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria avvenuta a Setubal, in Portogallo, e che ha provocato la morte di quattro persone è stata causata da un litigio relativo a gare di piccioni viaggiatori. Lo ha riferito il quotidiano “Publico”. La sparatoria è avvenuta questa mattina all’alba e una delle quattro vittime è il suo autore, di circa 40 anni, suicidatosi all’arrivo della polizia che è stata allertata dell’accaduto intorno alle 8 del mattino (ora locale). All’origine della tragedia c’era una vecchia discordia in merito all’allevamento di piccioni viaggiatori da competizione, discordia che riguardava anche denaro e la suddivisione di terreni nell’area dell’Avenida Belo Horizonte, da destinare all’allevamento degli uccelli, ma anche alla coltivazione di piante illegali. Tutte le persone decedute abitavano nei pressi dell’area. La polizia ha comunicato che l’episodio è “una situazione isolata”. “Ci sono alcuni testimoni degli eventi. Non ci sono riferimenti ad altre situazioni ma tutto quanto sarà oggetto dell’indagine”, ha dichiarato la vicecommissaria Andreia Goncalves. La polizia ha recuperato un fucile da caccia che si presume sia l’arma impiegata nella sparatoria. La città di Setubal si trova a circa 40 chilometri a sud di Lisbona. (Spm)