- E’ salito a 4 il bilancio dei morti a seguito del bombardamento che le truppe ucraine hanno compiuto contro il villaggio di Suzemka, nella regione russa di Bryansk. Lo ha riferito il governatore regionale, Alexander Bogomaz, che in precedenza aveva reso nota la morte di due civili. “Altri due civili sono stati trovati e recuperati dalle macerie. Sfortunatamente, entrambi sono morti. In totale sono quattro i civili uccisi”, ha dichiarato Bogomaz. Ulteriori due persone “hanno sofferto per le azioni dei nazionalisti ucraini” e sono attualmente in cura in ospedale. (Rum)