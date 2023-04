Civitavecchia: da Sassari a Ponza in barca ma il motore va in avaria, soccorse due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una gita in barca al mare verso l'isola di Ponza si è trasformata in un incubo per due persone che sono state soccorse nella notte dalla guardia costiera di Civitavecchia. La barca era partita da Cannigione, porto in provincia di Sassari, ma intorno alle 16:30 di ieri pomeriggio ha inviato un segnale di motore in avaria alla capitaneria di Civitavecchia. Sono così stati attivati i soccorsi ma il mezzo natante non aveva la strumentazione idonea alla localizzazione. La guardia costiera è riuscita a individuare la posizione a 65 miglia dal porto di Anzio soltanto nel tardo pomeriggio. A quel punto è stata inviata una nave portacontainer, dirottata dalla navigazione verso Livorno, che alle 20:50 ha raggiunto i due naufraghi e li ha recuperati. I due sono sbarcati a Civitavecchia e sono stati affidati alle cure del personale medico sul posto. (Rer)