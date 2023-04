Egitto-Giappone: premier Kishida in visita ufficiale, poi tappe in Ghana, Kenya e Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è in Egitto, tappa iniziale di un viaggio in quattro Paesi africani e a Singapore, organizzato in vista del vertice del G7 a Hiroshima, sotto la presidenza giapponese, per rafforzare i legami con il “Sud globale” e raccogliere solidarietà internazionale a sostegno dell’Ucraina. Arrivato ieri sera al Cairo, il premier sarà impegnato nella sua trasferta per una settimana: dopo l’Egitto, infatti, si recherà in Ghana, in Kenya e nel Mozambico, prima di tornare in patria con un transito nella città-Stato del Sud asiatico. La sua agenda prevede oggi un colloquio col presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, durante il quale probabilmente saranno in primo piano i temi del conflitto in corso in Sudan e della sicurezza energetica. Nelle visite successive Kishida ha in programma incontri con i presidenti ghanese Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, kenyota William Ruto e mozambicano Filipe Jacinto Nyusi. Infine, incontrerà l’omologo singaporiano, Lee Hsien Loong. Kishida lascerà Il Cairo il primo maggio alla volta di Accra. L’arrivo a Nairobi è previsto il 2 maggio e quello a Maputo il 3. Da lì 4 maggio il premier partirà per rientrare in Giappone il giorno seguente. (segue) (Cae)