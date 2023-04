Egitto-Giappone: premier Kishida in visita ufficiale, poi tappe in Ghana, Kenya e Mozambico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il motivo per cui ho scelto l’Egitto come prima destinazione della mia visita di una settimana in Africa è semplicemente l’importanza che il Giappone attribuisce al suo rapporto con l’Egitto”, ha sintetizzato Kishida in un contributo pubblicato sul quotidiano “Al-Ahram”, sottolineando le storie millenarie che entrambi i Paesi hanno alle spalle e la loro amicizia in una prospettiva a lungo termine. “La cooperazione tra Giappone ed Egitto non mira alla crescita in uno o dieci anni, ma alla prosperità dell’Egitto nei prossimi 50 o addirittura cento anni”, ha scritto il leader di Tokyo, elencando poi una serie di progetti congiunti che riguardano soprattutto i giovani, la cultura, la formazione, la scienza e la tecnologia. Kishida ha posto l’accento anche sulla sicurezza marittima, osservando che i due Paesi hanno “interessi comuni nell’uso pacifico e sicuro degli oceani” e citando al riguardo la visione politica giapponese per un “Indo-Pacifico libero e aperto”. (segue) (Cae)