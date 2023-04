Egitto-Giappone: premier Kishida in visita ufficiale, poi tappe in Ghana, Kenya e Mozambico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Egitto è un partner importante nel sostenere un ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto”, ha proseguito Kishida, ribadendo la condanna per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con “conseguenti carenze alimentari e aumenti dei prezzi dell’energia”. “È tempo che i nostri due Paesi facciano un passo avanti come partner strategici che lavorano insieme per la pace e la prosperità in Medio Oriente e nella regione africana e nel mondo in generale”, ha aggiunto il primo ministro del Giappone. Il premier, infine, si è detto ansioso di rafforzare le relazioni bilaterali “in un’ampia gamma di settori, tra cui la politica, la sicurezza, l’economia, l’istruzione, la cultura e lo sport”. (Cae)