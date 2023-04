Siria: intelligence Turchia, ucciso esponente di spicco milizia curda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per l'intelligence nazionale della Turchia (Mit) ha condotto un'altra operazione contro le Unità di protezione popolare (Ypg), il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), nel nord della Siria. Secondo quanto riferito dal quotidiano turco "Daily Sabah", nell'operazione è stato "neutralizzato" Sabri Abdullah, un membro anziano delle Ypg, ad Ain al Arab (Kobane), in Siria. Ankara utilizza il termine "neutralizzato" per descrivere i terroristi uccisi o catturati nelle operazioni. Fonti della sicurezza citate dai media di Ankara hanno affermato che Abdullah aveva precedentemente ordinato attacchi alle città turche. Abdullah, nome in codice "Mazlum Karamok", era sfuggito a un'altra operazione del Mit nel 2018, anche se le Ypg avevano annunciato la sua morte. L'intelligence turca ha scoperto che era vivo e stava tramando attacchi terroristici contro il personale del Mit, su istruzioni di Fehman Huseyin, un membro di alto rango delle Ypg. (Tua)