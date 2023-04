Primo maggio: sindaco Amatrice, domani visita istituzioni, categorie e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni, dalle massime autorità regionali, ai politici, alle associazioni di categoria, fino ai sindacati, per il primo maggio, la festa dei lavoratori, hanno scelto di visitare Amatrice. Lo riferisce in una nota il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. "Siamo onorati - afferma -. È segno di una crescente attenzione, di una vera priorità e di quel patto per Amatrice che hanno sottoscritto e condiviso con noi. Per la nostra amministrazione è la dimostrazione di una effettiva discontinuità rispetto al passato che ci fa essere ottimisti per il futuro. Cosa unisce le presenze di domani? I valori del lavoro, dell'impegno civico, del bene comune e della solidarietà, che per noi significano ripartenza, speranza, idee e azioni concrete per poter tornare a ripopolare la nostra terra e attrarre investimenti fondamentali per unire la ricostruzione allo sviluppo economico". (segue) (Com)