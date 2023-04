Lavoro: Cavallaro (Cisal), bene assegno di inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisal ritiene che "con la annunciata riforma del reddito di cittadinanza, che sarà sostituito dall'assegno di inclusione, il governo stia andando nella giusta direzione".Lo ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, che spiega come la confederazione preferisca da sempre "misure di politica attiva del lavoro e di incentivo alle assunzioni rispetto ad interventi di mero sostegno slegati dall'inserimento lavorativo. In una società civile l'affermazione della dignità del lavoro deve essere più forte delle forme di mero sostentamento pubblico, così come confermato da un recentissimo sondaggio con cui almeno 2 italiani su 3 hanno dichiarato di essere favorevoli alle restrizioni introdotte rispetto al vecchio reddito di cittadinanza, approvando il principio secondo cui un sussidio debba essere accordato solo a coloro che effettivamente non possono lavorare", conclude. (Com)