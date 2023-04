Città metropolitana Roma: a Zagarolo partita del cuore contro la dipendenza dal gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Zagarolo, al campo sportivo Elio Mastrangelo, ha giocato la nazionale di calcio attori in una gara rivolta alla lotta alle dipendenze e dal titolo "Non dipendo, segno". I proventi dell'incasso saranno devoluti a una campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza dal gioco compulsivo. Ad assistere alla gara sono intervenuti la consigliera di Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti, delegata dal sindaco Roberto Gualtieri, la sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi e l'assessora allo Sport del Comune, Alessandra Ercoli nonché Luisa Boi, responsabile nazionale Welfare dell'associazione Konsumer Italia. "Doverosa è la presenza della Città metropolitana a Zagarolo in questa cornice e soprattutto nel contesto di questa manifestazione sportiva che vuole, attraverso una partita dove non ci sono vincitori né vinti, sensibilizzare la lotta alle dipendenze, in particolare quella della ludopatia", ha detto Pieretti. (segue) (Com)