Città metropolitana Roma: a Zagarolo partita del cuore contro la dipendenza dal gioco (2)

- "In questo contesto sportivo dal grande valore, l'associazione Konsumer Italia e il Comune di Zagarolo hanno organizzato un momento per riflettere sull'importanza di giocare in modo sano, allontanandosi da pericoli che sono diventati oggi vere e proprie malattie. La Città metropolitana ha sposato questa utile iniziativa per lanciare anche un messaggio di speranza per tutte le persone che sono in difficoltà a rivolgersi presso le Istituzioni capaci di consigliare e aiutare in un percorso di recupero", ha concluso Pieretti. La partita del cuore tra la "Nazionale di calcio attori" e l'Associazione consumatori "Konsumer Italia" è un appuntamento sportivo dal carattere sociale volto a sensibilizzare e contrastare la dipendenza dal gioco compulsivo, che è un disturbo psicologico che compromette qualsiasi parte della sfera personale, relazionale ed economica dell'individuo, alterandone le capacità percettive della realtà . (Com)