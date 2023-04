Israele: Netanyahu, "non permetteremo all'Iran di strangolarci" con il terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele "non permetterà all'Iran di stringere intorno a noi un anello di terrorismo per strangolarci". Lo ha detto oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la riunione settimanale del governo. "Stiamo agendo su questo argomento 24 ore su 24, in ogni momento, anche adesso, e continueremo a intraprendere azioni sia offensive che difensive contro l'aggressione iraniana e quella dei suoi delegati terroristi", ha aggiunto. (Res)