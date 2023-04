Primo maggio: per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni task force di Ama in campo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno, in occasione della grande manifestazione organizzata dai sindacati il primo maggio a Roma – dichiara il presidente di Ama, Daniele Pace - a fianco degli operatori ecologici saranno per la prima volta presenti, in piazza San Giovanni, anche i volontari del Coripet (consorzio di recupero della plastica), che saranno riconoscibili dalle pettorine indossate e cercheranno di intercettare il maggior quantitativo possibile di bottigliette in Pet, usate per le bevande, convogliandole ai nostri compattatori dedicati. L’operazione, che nasce da un protocollo d’intesa con il consorzio nazionale di riciclo approvato dalla giunta capitolina, è stata voluta dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e ha un’importante valenza di sensibilizzazione sul tema della gestione dei rifiuti ed il rispetto dell’ambiente. Ringrazio l’assessora così come tutti i nostri tecnici, preposti e addetti che anche domani, nella giornata della festa dei lavoratori, saranno attivi per garantire i servizi pubblici essenziali e contribuiranno a mantenere la città pulita”. (segue) (Com)