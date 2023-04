Trasporti: Ferrara (M5s), "Maps" cancella la Roma-Lido, Gualtieri scartato da Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio Maps di Google "cancella la ferrovia Roma-Lido e suggerisce di prendere, in alternativa, l'autobus per arrivare sulle spiagge di Ostia. E così, questa amministrazione è riuscita in una impresa storica: disincentivare la villeggiatura sul mare di Roma". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "Perché, se già un turista ha una mezza idea di farsi una passeggiata sul litorale, ci pensa due volte prima di avventurarsi nell'impresa, ora anche Google Maps gli dà conferma dei timori - aggiunge -. Altro che primo maggio efesta dei lavoratori, i nostri amministratori vogliono far fare la fame alle imprese e a tutti coloro che, comunque, vivono di turismo sul Lido di Ostia". (Com)