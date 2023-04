Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero le elezioni con il 30,5 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 30,5 per cento, davanti al Partito socialista operaio spagnolo del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 23,2 per cento. È quanto emerge dal sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". Il partito sovranista Vox sarebbe le terza forza del Paese con il 13,6 per cento. La somma dei seggi dei popolari e di Vox (141) permetterebbe al partito guidato da Alberto Nunez Feijoo di superare la soglia della maggioranza assoluta (137). Nel fronte di sinistra, la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, si assicurerebbe il 12,8 per cento superando Unidas Podemos (5,9 per cento) attuale partner di minoranza dell'esecutivo di Sanchez. Secondo il sondaggio, il 34,6 per cento di Sumar proviene da ex elettori della formazione viola. La somma delle tre forze di sinistra (Psoe, Sumar e Unidas Podemos) raccoglierebbe il 41,9 per cento e 137 seggi. Non ci sarebbe, pertanto, alcuna possibilità di riformare dopo le prossime elezioni generali la coalizione di governo progressista. (Spm)