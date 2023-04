Spagna: popolari, Sanchez ha iniziato frenetica campagna elettorale per coprire 5 anni di bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha iniziato una "frenetica campagna elettorale" per cercare di coprire "cinque anni di bugie". Lo ha affermato la segretaria generale del Partito popolare (Pp), Cuca Gamarra, definendo il premier come "il re della menzogna, dell'arroganza e dell'inefficienza". Secondo Gamarra, la Spagna è al primo posto in Europa per la disoccupazione giovanile e per la "distruzione" di posti di lavoro. "Questa è la realtà del sanchismo. Cinque anni di promesse non mantenute, cinque anni di bugie che cerca di coprire con cinque settimane di propaganda elettorale a cui a questo punto non crede più nessuno", ha attaccato l'esponente del principale partito d'opposizione. Gamarra ha criticato il fatto che si è entrati in una specie di "tombola elettorale in cui possono darti un appartamento una settimana o un lavoro quella successiva ma non c'è né un appartamento, né un lavoro". A ciò ha contrapposto la politica "basata sulla credibilità, sulla solvibilità e sulla parola data" del Pp e del suo leader Alberto Nunez Feijoo. (Spm)