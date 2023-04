Lavoro: Gasparri (FI), governo vara misure per favorire occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando nel corso di incontri elettorali in Toscana, a Campi Bisenzio, Massa e Versilia, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha sottolineato: "Forza Italia sostiene con convinzione le nuove misure sul lavoro. Le politiche dei grillini sono state fallimentari. Di Maio, Bonafede e compagnia festeggiavano l'abolizione della povertà. Ma si riferivano alla loro, visto l'attaccamento alle poltrone che continuano a dimostrare. Il reddito di cittadinanza non ha risolto i problemi sociali". Il governo di centrodestra, prosegue, vara "nuove misure, per incentivare le assunzioni, per favorire la creazione di lavoro. I dati di crescita del Pil, migliori di quelli di altri Paesi europei, dimostrano che le politiche avviate dal governo Meloni sono quelle giuste. Forza Italia considera prioritari questi interventi e vuole che, sul mercato del lavoro, la domanda e l'offerta si incontrino. Favorendo l'occupazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e limitando, a ciò che è compatibile con il nostro sistema, i flussi dai Paesi esteri", conclude Gasparri. (Rin)