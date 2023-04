Agroalimentare: Coldiretti, persi 21 milioni ulivi per colpa della Xylella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni causati dalla Xylella non riguardano solo la disponibilità di olio made in Italy ma si allargano anche all’ambiente, all’economia e al turismo con intere fasce di territorio ridotte a distese spettrali di alberi morti, in un momento importante per la ripresa dell’economia nazionale. Una situazione che – evidenzia Coldiretti – pesa sulla produzione nazionale di olio extravergine di oliva visto che in Puglia, cuore dell’olivicoltura italiana, si arriva quest’anno – sottolinea Coldiretti - a un taglio del 40 per cento delle produzioni a causa della Xylella, dei cambiamenti climatici e della siccità. A causa del batterio sono andate perse 3 olive su 4 solo in provincia di Lecce con il crollo del 75 per cento della produzione di olio di oliva. In provincia di Taranto si registrano ulivi secchi a macchia di leopardo, con un calo della produzione in quelle aree del 15 per cento. In provincia di Brindisi la raccolta ha subito una riduzione generale del 20-25 per cento a causa degli eventi atmosferici, con particolare riferimento al lungo periodo di mancanza di precipitazioni e temperature elevate che hanno stressato e indebolito gli oliveti con la continua avanzata della Xylella fastidiosa. (segue) (Com)