Difesa: Rizzetto (Fd'I), cordoglio per scomparsa capitano Ghersi

- "Il mio cordoglio per la scomparsa del capitano Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, avvenuta in provincia di Udine nel corso di un tragico incidente in cui ha perso la vita anche un suo parente". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, che aggiunge: " Esperto ed eccellente pilota, il capitano Ghersi era 'Pony 5' all'interno della formazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il mio abbraccio e la mia vicinanza alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore. Le mie condoglianze al ministero della Difesa, allo Stato Maggiore della Difesa, all'Aeronautica militare e alle Frecce tricolori per la perdita di uno dei loro migliori uomini". (Com)