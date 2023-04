Primo maggio: Coldiretti, maltempo rovina le gite al 61 per cento italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione dei siti di previsioni meteorologiche è diventata ormai parte integrante delle vacanze e non caso quasi 8 italiani su 10 (77 per cento) cercano informazioni in televisione, alla radio, sui giornali e online sul tempo previsto, che in molti casi arriva anche a condizionare la scelta di partite o meno. Dopo le difficoltà legate all'emergenza Covid, si registra – rileva la Coldiretti – il ritorno della convivialità a tavola, con la voglia di stare insieme a parenti e amici nelle case, al ristorante, nei picnic all'aria aperta o in agriturismo. Per il Primo maggio molte strutture si sono peraltro attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali di Campagna amica.​ (Com)