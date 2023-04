Roma: finisce con l'auto fuori strada sulla provinciale a San Gregorio, grave 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Roma, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri su via Faustiniana, all'altezza del chilometro 2,9 della strada. Il ragazzo, alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato fuori strada finendo la corsa nei terreni limitrofi. Sul posto, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Gregorio da Sassola, provincia di Roma, che hanno attivato i soccorsi. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, al policlinico Umberto I di Roma e la sua prognosi al momento è riservata. (Rer)