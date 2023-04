Roma: sventata rissa dopo una partita di calcio ad Ardea, lite tra tifosi e giocatori avversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa sventata ieri sera ad Ardea. Dopo una partita di calcio tra giovanissimi, under 17, nel campo sportivo Marco Mazzucchi, si sono scaldati i toni. Giocatori e tifosi delle due squadre, il Team Nuova Florida e la Real Pro Calcio di Formia, hanno iniziato a litigare animatamente nel parcheggio dell'impianto sportivo. La lite verbale è stata intercettata dai carabinieri in transito, tra via Taormina e via Rieti, i quali sono intervenuti prima che si passasse alle mani. I militari hanno riportato l'ordine e agevolato il deflusso della squadra ospite.(Rer)