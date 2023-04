Ucraina: i russi hanno bombardato Kramatorsk e Kostiantynivka nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, le truppe russe hanno bombardato Kramatorsk e Kostiantynivka, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. Secondo quanto riferito dal governatore ucraino di Donetsk, Pavlo Kyrilenko, intorno alla mezzanotte i russi hanno sparato cinque razzi su Kramatorsk. “Fortunatamente non ci sono state vittime. Due razzi sono caduti in un campo fuori città, due in una zona industriale e uno in un’area privata vicino a un edificio residenziale, ma ha danneggiato solo la superficie dell’asfalto”, ha dichiarato Kyrilenko. A Kostiantynivka sono stati danneggiati dieci edifici e la distribuzione dell’acqua ha sofferto carenze parziali. (Kiu)