Filippine: Usa condannano omicidio sindacalista e attivista Lgbtqi+ Alex Dolorosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Bacolod ha riferito di aver ritrovato il cadavere di Alex Dolorosa il 24 aprile. All’attivista, 38 anni, la cui scomparsa era stata segnalata tre giorni prima, sono state inferte numerose coltellate. Il ministero della Giustizia ha condannato l’omicidio e ordinato un’indagine all’Ufficio nazionale investigazioni, in coordinamento con la polizia locale e con quella nazionale. Il ministero, inoltre, ha fatto appello ai cittadini eventualmente in possesso di informazioni a testimoniare, ricordando che è attivo un programma di protezione dei testimoni. Anche la Commissione nazionale per i diritti umani ha condannato l’assassinio. Condanne sono state espresse inoltre da molti sindacati e organizzazioni per i diritti umani. (Was)