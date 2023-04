Migranti: Kelany (Fd'I), storico accordo Italia-Regno Unito su difesa frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Storico accordo tra Italia e Regno Unito in tema di migrazione. All'esito del bilaterale tra il presidente del Consiglio Meloni e il premier britannico Sunak, che ha portato alla sottoscrizione di un memorandum of understanding che tocca molte tematiche importanti, quali il clima, l'energia, il sostegno all'Ucraina, una parte rilevante è dedicata al tema della migrazione". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, secondo cui "l'impegno che i due Stati assumono di cooperare sul tema è fondamentale, soprattutto là dove viene sancito il principio della collaborazione nella difesa delle frontiere esterne e della lotta ai trafficanti di uomini e il contrasto ai gruppi criminali che lucrano sui viaggi illegali incentivandoli. E' la strada da sempre Fratelli d'Italia ritiene sia fondamentale per arginare il fenomeno migratorio e il fatto che il Regno Unito sia saldamente al fianco dell'Italia è di estrema importanza e di grande rilievo politico". per la parlamentare si tratta di "un grande successo del presidente del Consiglio, che rende l'Italia più forte nel mondo e dà ulteriori strumenti per avviare una soluzione strutturale alle problematiche migratorie".. (Com)