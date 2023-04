© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la Messa in Piazza Kossuth Lajos a Budapest presieduta da Papa Francesco, penultimo appuntamento del viaggio del Santo Padre in Ungheria. Dopo la recita del Regina Caeli, Papa Francesco ha lasciato la piazza e sta facendo ritorno in Nunziatura dove pranzerà in forma privata. Nel pomeriggio prima per la partenza per Roma, ci sarà un incontro con il mondo universitario e della cultura. (Civ)