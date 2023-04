Difesa: incidente ultraleggero, Crosetto esprime profondo cordoglio per morte capitano Ghersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa e il suo titolare, Guido Crosetto, “esprimono sentimenti del più profondo cordoglio” per la morte del capitano Alessio Ghersi. “Nell'apprendere della tragica scomparsa del capitano Alessio Ghersi, pilota delle nostre amate Frecce Tricolori, la Difesa e il ministro Crosetto esprimono sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari di Alessio. Cieli blu”, si legge in un messaggio su Twitter del dicastero della Difesa. (Res)